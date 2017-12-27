Рада хочет вводить санкции

Инициаторами законопроекта выступили 60 нардепов.

Рада хочет вводить санкции
Фото: newsfiber.com

60 народных депутатов внесли в парламент законопроект, которым предлагается уполномочить Верховную Раду вводить санкции.

Проект закона №7438 зарегистрирован 22 декабря, его соавторами указаны, в частности, глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк, замглавы "Батькивщины" Сергей Соболев, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

Сейчас Совет национальной безопасности и обороны принимает решение о санкциях, которое вводится в действие указом Президента. При этом если санкции касаются иностранного государства или неопределенного перечня лиц, то указ президента должна одобрить Рада.

Предлагается установить, что решение о введении, отмене или внесении изменений в санкции принимает парламент путем принятия соответствующего закона или СНБО по предложениям Президента, Кабинета Министров, Национального банка или Службы безопасности Украины. Также предлагается ввести такой вид санкций, как частичный или полный разрыв дипломатических и консульских отношений.

Законопроект расширяет перечень оснований для ввода санкций и разрешает вводить их за нарушение иностранным государством прав заграничных украинцев и незаконный арест украинцев.

Кроме того, прописывается, что в случае если Генеральная ассамблея, Совет безопасности ООН или Совет Европейского Союза приняли решение о санкциях с целью защиты безопасности и территориальной целостности Украины, Президент Украины единолично вводит аналогичные по содержанию санкции в течение одного месяца.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Блок рекламы


Похожие новости
США ввели санкции против двух высокопоставленных северокорейских чиновниковСША ввели санкции против двух высокопоставленных северокорейских чиновников
МИД КНДР отреагировал на санкции ООНМИД КНДР отреагировал на санкции ООН
Совбез ООН одобрил новые санкции против КНДРСовбез ООН одобрил новые санкции против КНДР
США ввели санкции против "воров в законе" из стран бывшего СССРСША ввели санкции против "воров в законе" из стран бывшего СССР
Жириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФЖириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФ
Канада направит $8 млн гумпомощи для пострадавших от конфликта на ДонбассеКанада направит $8 млн гумпомощи для пострадавших от конфликта на Донбассе
США ввели санкции против бывшего командира "Беркута" Кусюка и сына генпрокурора фюрера РФСША ввели санкции против бывшего командира "Беркута" Кусюка и сына генпрокурора фюрера РФ
Бурбак: аудит НАБУ должен проверить, почему агентство хочет вернуть Януковичу конфискованные 1,5 млрд долларовБурбак: аудит НАБУ должен проверить, почему агентство хочет вернуть Януковичу конфискованные 1,5 млрд долларов
Евросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 годаЕвросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 года
Рада отозвала законопроект об антикоррупционном судеРада отозвала законопроект об антикоррупционном суде
Последние новости
Подгружаем последние новости