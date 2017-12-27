Рада хочет вводить санкции

Инициаторами законопроекта выступили 60 нардепов.

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60 народных депутатов внесли в парламент законопроект, которым предлагается уполномочить Верховную Раду вводить санкции.

Проект закона №7438 зарегистрирован 22 декабря, его соавторами указаны, в частности, глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк, замглавы "Батькивщины" Сергей Соболев, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

Сейчас Совет национальной безопасности и обороны принимает решение о санкциях, которое вводится в действие указом Президента. При этом если санкции касаются иностранного государства или неопределенного перечня лиц, то указ президента должна одобрить Рада.

Предлагается установить, что решение о введении, отмене или внесении изменений в санкции принимает парламент путем принятия соответствующего закона или СНБО по предложениям Президента, Кабинета Министров, Национального банка или Службы безопасности Украины. Также предлагается ввести такой вид санкций, как частичный или полный разрыв дипломатических и консульских отношений.

Законопроект расширяет перечень оснований для ввода санкций и разрешает вводить их за нарушение иностранным государством прав заграничных украинцев и незаконный арест украинцев.