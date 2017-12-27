Украина пожалуется в суд ООН на нарушения РФ морского права

Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет Радио Свобода.

По ее словам, после того, как в феврале 2018 года Украина предоставит меморандум, содержащий изложение обстоятельств, на которые опирается Украина, состоятся слушания арбитража.

"Будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела, то есть первый результат может быть уже в 2019 году", - сообщила Зеркаль.

Она уточнила, что потом состоятся слушания дела по существу, и это, по словам Зеркаль, может быть 2021 год.

Арбитраж ООН по морскому праву еще в мае определил график рассмотрения иска Украины против РоSSии. И тогда сообщалось, что Киев должен подать документы в арбитраж до 19 февраля 2018 года.

14 сентября 2016 Министерство иностранных дел Украины сообщило об иске в арбитражный суд о нарушениях морского права со стороны РоSSии.

В заявлении ведомства сказано, что Украина просит суд подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать РоSSию "прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года.

В декабре прошлого года по иску Украины к РоSSии по Конвенции ООН по морскому праву был сформирован трибунал по рассмотрению дела "Украина против РоSSийской Федерации".