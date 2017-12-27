Украина пожалуется в суд ООН на нарушения РФ морского права

Украина пожалуется в суд ООН на нарушения РФ морского права

Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, пишет Радио Свобода.

По ее словам, после того, как в феврале 2018 года Украина предоставит меморандум, содержащий изложение обстоятельств, на которые опирается Украина, состоятся слушания арбитража.

"Будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела, то есть первый результат может быть уже в 2019 году", - сообщила Зеркаль.

Она уточнила, что потом состоятся слушания дела по существу, и это, по словам Зеркаль, может быть 2021 год.

Арбитраж ООН по морскому праву еще в мае определил график рассмотрения иска Украины против РоSSии. И тогда сообщалось, что Киев должен подать документы в арбитраж до 19 февраля 2018 года.

14 сентября 2016 Министерство иностранных дел Украины сообщило об иске в арбитражный суд о нарушениях морского права со стороны РоSSии.

В заявлении ведомства сказано, что Украина просит суд подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать РоSSию "прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года.

В декабре прошлого года по иску Украины к РоSSии по Конвенции ООН по морскому праву был сформирован трибунал по рассмотрению дела "Украина против РоSSийской Федерации".

Конвенция ООН по морскому праву была подписана в 1982 году и вступила в действие в 1994 году. Она устанавливает разделение морского пространства между государствами и регулирует нормы о внутренних водах, открытом море, исключительной экономической зоне, континентальном шельфе и тому подобном. Конвенцию ратифицировали 159 стран, в том числе Украина и РоSSия.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Блок рекламы


Похожие новости
Украина собралась построить новую телевышку для вещания на ОРДЛОУкраина собралась построить новую телевышку для вещания на ОРДЛО
Украина не войдет в ЕС в ближайшие годы – ГерманияУкраина не войдет в ЕС в ближайшие годы – Германия
Украина не сможет ввести биометрический контроль по всей границе с 1 январяУкраина не сможет ввести биометрический контроль по всей границе с 1 января
Украина заблокировала сделку Болгарии с РоSSией на ремонт МиГ-29Украина заблокировала сделку Болгарии с РоSSией на ремонт МиГ-29
Украина подпишет безвизовый режим с Антигуа и БарбудаУкраина подпишет безвизовый режим с Антигуа и Барбуда
РоSSия и Украина должны жить без деления на «старшего» и «младшего брата», – Ксения СобчакРоSSия и Украина должны жить без деления на «старшего» и «младшего брата», – Ксения Собчак
Украина и США вновь проголосовали против роSSийской резолюции «борьбы» с нацизмомУкраина и США вновь проголосовали против роSSийской резолюции «борьбы» с нацизмом
Украина обратится в НАТО из-за сербских наемниковУкраина обратится в НАТО из-за сербских наемников
Украина поддержала резолюцию ООН по Иерусалиму, ветированную СШАУкраина поддержала резолюцию ООН по Иерусалиму, ветированную США
Ващиковский заявил в США, что Украина нуждается в оружии
Последние новости
Подгружаем последние новости