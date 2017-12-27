Луценко объявил о желании изменить страну

"Я никогда не был послушным солдатом", - заявил генпрокурор.

Луценко объявил о желании изменить страну
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Генеральный прокурор Юрий Луценко на вопрос о планах на 2018 год ответил, что хочет изменить страну.

"Следующий год будет особенным. Я хочу закрепить сделанное в прокуратуре и хочу быть участником увеличения зоны справедливости. Где я буду? Я никогда не был послушным солдатом в своей жизни, даже от отца за это получал, и все мои поступки всегда были, скажем так, самостоятельными. В следующем году Луценко будет там, где будет горячее всего, и где это будет больше всего нужно людям. ГПУ изменилась, хочу изменить еще и страну", - сказал он в интервью украинским телеканалам.

Луценко гордится тем, что в Генпрокуратуру "зашла справедливость".

"Тысячи дел по малозначимым уголовным правонарушениям были закрыты, в отношении солдат, пенсионеров, бедных людей, которые в силу различных причин ошиблись. Я садился рядом с обвиняемым на скамейку, чтобы показать необходимость особого отношения к добробатам, я заходил в тюрьмы и наказывал прокуроров за то, что заключенные живут в нечеловеческих условиях", - пояснил он.

Генпрокурор считает, что во всех государственных институциях должна быть аналогичная ситуация и "справедливость должна зайти на все Печерские холмы".

"Потому что когда люди приватизируют себе все новые и новые предприятия, наверное, это законно в большинстве случаев, но это не справедливо. В такой период, как мы живем, власть не должна богатеть. Я в этом глубоко убежден. Я буду находиться на своей должности столько, чтобы это услышали. Если не услышат - буду возбуждать уголовные дела, обращаться к людям", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что интервью прошло в формате, в котором ранее беседовал с тележурналистами президент Петр Порошенко.

Выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.


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