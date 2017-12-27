Военный погиб, пятеро ранены за сутки на Донбассе

Зафиксировано шесть обстрелов.

Военный погиб, пятеро ранены за сутки на Донбассе
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Фото: Александр Рудоманов

Во вторник, 26 декабря, боевики на Донбассе шесть раз нарушили перемирие, открывая огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, трое ранены, а двое получили боевые травмы, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении боевики не соблюдали условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского они применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, и около двух часов вели огонь по оборонительным укреплениям украинских военных. Кроме того, из стрелкового оружия они обстреливали защитников Станицы Луганской.

В то же время в районе Луганского зафиксирован пролет беспилотника боевиков, который корректировал минометный огонь бандформирований, что запрещено минскими договоренностями.

На других ключевых участках линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 23 декабря вступило в силу новое перемирие. Несмотря на сокращение количества обстрелов, в первый же день перемирия погиб один украинский военный.

С начала года до 18 декабря в зоне АТО погиб 191 военнослужащий, сообщил накануне Генштаб.


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