В Украине из трудоспособного населения лишь 8 миллионов - мужчины, 16 — женщины

В Украине из трудоспособного населения лишь 8 миллионов - мужчины, 16 — женщины

Из 24 миллионов трудоспособного населения Украины мужчины составляют только треть.

Об этом сообщил в интервью Укринформу вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Украине из 24 миллионов работоспособного населения только 8 миллионов - мужчины, 16 миллионов - женщины, с которыми лишь 8 миллионов работают. Остальные заняты домашним хозяйством", - сказал Зубко.

В этой связи он призвал громады "активнее строить детские садики и освобождать женщину от сидения в декретном отпуске, если она стремится реализовать себя еще и в другом направлении".

В частности, по словам правительственного чиновника, власть рассматривает возможность создавать в крупных городах детские садики на первых этажах многоэтажек.

"Мы на данный момент отрабатываем возможность создания детских садиков на первых этажах многоэтажек. И закрепить это на уровне стандарта", - сказал Зубко.

В то же время, отметил он, важным является вопрос финансирования детсадиков. В разных городах из бюджета на одного ребенка в год тратится от 27 тыс. до 50 тысяч гривень. Однако, если местная власть не может обеспечить необходимое количество мест в детсадиках, то, по мнению вице-премьер-министра, целесообразно предложить родителям средства за пребывание ребенка в частном садике.

"Во-первых, это будет мотивировать появление частных садиков. И, во-вторых, не нужно тратить 60-80 млн гривень из местного бюджета, чтобы построить садик на 200 мест", - отметил он.

При этом Зубко подчеркнул, что угроза потери человеческого потенциала, отъезд людей за границу - самая большая проблема Украины на сегодня. Чтобы удержать украинцев от выезда за границу, нужно не только повышать зарплаты и пенсии, но и создавать качественную инфраструктуру.

"Постоянно объясняю (власти) на местах, что надо не ожидать, а что-то делать. Люди оплатили налоги и за эти средства хотят получить дороги, детсадики, школы, музеи, театры, спортивные площадки", - сказал вице-премьер-министр.




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