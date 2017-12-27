Луценко анонсировал новую спецконфискацию у Януковича

В начале 2018 запланировано вернуть в бюджет еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время интервью украинским телеканалам, показания во вторник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по те, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он.

Луценко отметил, что с 22 млрд грн спецконфискованних ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд.

"Это означает, на юридическом языке, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", - подчеркнул он.

Как известно, в бюджете на 2018 год с спецконфискации заложено 4,7 млрд гривен поступлений.