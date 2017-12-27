Три крупных города в США подали в суд на Пентагон

Три крупных города в США подали в суд на Пентагон

Американские города Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия подали иск в федеральный суд штата Вирджиния против Минобороны США.

Об этом сообщает UPI.

Суть претензии заключается в том, что многих военнослужащих, которым было запрещено владеть оружием, не внесли в национальную систему проверок ФБР. Это, по мнению истцов, позволило бывшему служащему ВВС приобрети мощную винтовку и убить 26 человек в церкви Техаса.

"Эта ошибка со стороны Пентагона привела к невинным жертвам", − отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Напомним, 5 ноября бывший летчик Девин Келли расстрелял прихожан в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс. В результате инцидента погибли 26 человек и еще 20 были ранены. После автомобильной погони и перестрелки с местным жителем он покончил с собой.

Стрелок, уволенный из рядов ВВС США за насилие в семье, купил полуавтоматическую винтовку Ruger AR-556 в 2016 году в Техасе, указав в документах, что не имел проблем с законом.




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