В МИД Украины похвалили работу Волкера с Сурковым
Формат переговоров, который велся между представителем Госдепа США Куртом Волкером и советником президента РоSSии Владиславом Сурковым был один из самых эффективных в этом году.
Об этом во вторник, 26 декабря, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.
"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат... В этом году более интенсивно работал формат Волкер – Сурков", - сказала она в эфире "5 канала" во вторник.
По ее словам, Украина старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов.
Напомним, последняя тема, которая обсуждалась Волкером и Сурковым касалась темы миротворцев на Донбассе. В частности, представитель Госдепа передал роSSийскому дипломату дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миссии ООН на Донбассе.
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