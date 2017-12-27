В МИД Украины похвалили работу Волкера с Сурковым

Формат переговоров, который велся между представителем Госдепа США Куртом Волкером и советником президента РоSSии Владиславом Сурковым был один из самых эффективных в этом году.

Об этом во вторник, 26 декабря, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат... В этом году более интенсивно работал формат Волкер – Сурков", - сказала она в эфире "5 канала" во вторник.

По ее словам, Украина старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов.