Диссидент Степан Хмара: РоSSийская империя – враг всего цивилизованного мира

Мы должны делать все, чтобы другие страны и другие сообщества поняли, что РоSSия – это не только враг Украины, а что РоSSийская империя – это враг всего цивилизованного мира.

Такое мнение в эфире программы «Vox populi» на телеканале ZIK высказал диссидент, Герой Украины и народный депутат Украины предыдущих созывов Степан Хмара

Отвечая на вопрос телезрителя, когда в Украине было жить труднее: сегодня, при советской власти, диссидент отметил, что сравнивать настоящее с советскими временами очень сложно, ведь это был режим тотального контроля и страшного террора.

«И я это прекрасно знаю, перенес все на своей шкуре, и не я один. Сейчас ситуация тоже сложная. Наш враг – коварен и опасен и не только для нас. Мы должны делать все, чтобы другие страны и другие сообщества поняли, что РоSSия – это не только враг Украины, а что РоSSийская империя – это враг всего цивилизованного мира», – подчеркнул Степан Хмара.

Герой Украины также добавил, что если сравнивать нынешнюю Украину и советские времена, то сейчас есть больше возможностей для борьбы.

«Сейчас есть больше информации, мир более открыт. Сейчас нельзя творить то, что творила коммунистическая империя», – подчеркнул диссидент.

Но увы, как говорит Степан Хмара, сегодня мы не используем всех тех возможностей.

«Мы не используем и той свободы, которую мы имеем. И к сожалению, наше общество еще не научилось использовать все эти шансы, которые дает нам время», –подытожил Степан Хмара.


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