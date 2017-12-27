В Роттердаме задержали четырех террористов

В Роттердаме задержали четырех террористов

В Роттердаме сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в организации теракта.

Об этом сообщает NOS, ссылаясь на правоохранительные органы.

Отмечается, что террористов задержали еще 24 декабря. Так, по подозрению в совершении теракта подозреваются четыре человека: трое граждан Нидерландов и один швед.

Гражданин Швеции прибыл в Нидерланды рейсом из Стокгольма во второй половине дня в воскресенье. Полиция Нидерландов сразу установила слежку, предварительно получив о нем информацию от иностранных коллег о его причастности к деятельности экстремистских группировок.

Во время задержания провели обыски, но оружия или взрывчатки не нашли. По данным прокуратуры Нидерландов, о конкретной угрозе теракта речь пока не идет.

"Но для предотвращения терактов прокуратура и полиция учитывают все риски, и в данном случае есть признаки, свидетельствующие в пользу нашего вмешательства", - заявили в прокуратуре.

Как сообщалось, в голландском Роттердаме полиция в последний момент отменила концерт американской рок-группы Allah-Las из-за угрозы теракта.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Блок рекламы


Похожие новости
Пограничники задержали "полицейского ДНР", который ехал получать загранпаспорт в МариупольПограничники задержали "полицейского ДНР", который ехал получать загранпаспорт в Мариуполь
В Турции за неделю задержали более 100 человекВ Турции за неделю задержали более 100 человек
"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове
В Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию FemenВ Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию Femen
УПЦ МП официально признала «икону террористов» «ЛНР»УПЦ МП официально признала «икону террористов» «ЛНР»
В Москве задержали дворников по подозрению в экстремизмеВ Москве задержали дворников по подозрению в экстремизме
Участницу Pussy Riot задержали у здания ФСБ в Москве с баннером "С днем рождения, палачи"Участницу Pussy Riot задержали у здания ФСБ в Москве с баннером "С днем рождения, палачи"
С начала года в мире задержали более 320 журналистовС начала года в мире задержали более 320 журналистов
Власти Израиля хотят ввести смертную казнь для террористовВласти Израиля хотят ввести смертную казнь для террористов
Задержали австралийца, пытавшегося продать военные технологии КНДР за десятки миллионов долларовЗадержали австралийца, пытавшегося продать военные технологии КНДР за десятки миллионов долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости