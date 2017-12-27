Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать

Один из заложников, отказался возвращаться в ОРДЛО даже перед угрозой восьмилетнего заключения на территории Украины.

Об этом сообщила корреспондент «Прямого» Юлия Кириенко с места происшествия.

«Среди тех людей, которых приглашала другая сторона для обмена, 15 человек отказались ехать, а 43 просто не прибыли на обмен, потому что они в Украине уже отбыли наказание», – рассказала она.

Корреспонденту также удалось пообщаться с тремя украинцами, которые отказались возвращаться в ОРДЛО.

Один из них – из Харькова, второй – из Николаева, третий – из Одессы. Все они были осуждены по разным статьям.

«23-летний парень из Николаева заявил, что отказывается ехать на неподконтрольную Украине территорию, даже несмотря на то, что ему в Украине грозит восемь лет лишения свободы. Он не признался за что, но когда у него спросили, воевал ли он на оккупированной территории – он сказал, что нет», – подчеркнула корреспондент.

На вопрос, стоял ли парень на блокпосте в ОРДЛО, он также отказался отвечать.

Напомним, на сегодня запланирован обмен 306 боевиков на 74 украинских пленных.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Блок рекламы


Похожие новости
Украина собралась построить новую телевышку для вещания на ОРДЛОУкраина собралась построить новую телевышку для вещания на ОРДЛО
Турция подписала договор о предоставлении 3 млн долларов помощи украинской армииТурция подписала договор о предоставлении 3 млн долларов помощи украинской армии
Премьер Испании отказался встречаться с ПучдемономПремьер Испании отказался встречаться с Пучдемоном
Додон отказался назначать новых министров и вице-премьеров МолдовыДодон отказался назначать новых министров и вице-премьеров Молдовы
Порошенко "принял меры по усилению украинской группировки на Донбассе"Порошенко "принял меры по усилению украинской группировки на Донбассе"
Стало известно о "командире РСЗО", под руководством которой обстреляли Новолуганское из "Града"Стало известно о "командире РСЗО", под руководством которой обстреляли Новолуганское из "Града"
Украинские офицеры СЦКК покинули ОРДЛОУкраинские офицеры СЦКК покинули ОРДЛО
Украинских наблюдателей СЦКК выведут из ОРДЛО, – ВСУУкраинских наблюдателей СЦКК выведут из ОРДЛО, – ВСУ
«Дело Плотницкого» вернули в суд, который ранее от нее отказался«Дело Плотницкого» вернули в суд, который ранее от нее отказался
Украинский политзаключенный Клих в роSSийской тюрьме вынужден спать на полу, – адвокатУкраинский политзаключенный Клих в роSSийской тюрьме вынужден спать на полу, – адвокат
Последние новости
Подгружаем последние новости