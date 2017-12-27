Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Один из заложников, отказался возвращаться в ОРДЛО даже перед угрозой восьмилетнего заключения на территории Украины.
Об этом сообщила корреспондент
«Среди тех людей, которых приглашала другая сторона для обмена, 15 человек отказались ехать, а 43 просто не прибыли на обмен, потому что они в Украине уже отбыли наказание», – рассказала она.
Корреспонденту также удалось пообщаться с тремя украинцами, которые отказались возвращаться в ОРДЛО.
Один из них – из Харькова, второй – из Николаева, третий – из Одессы. Все они были осуждены по разным статьям.
«23-летний парень из Николаева заявил, что отказывается ехать на неподконтрольную Украине территорию, даже несмотря на то, что ему в Украине грозит восемь лет лишения свободы. Он не признался за что, но когда у него спросили, воевал ли он на оккупированной территории – он сказал, что нет», – подчеркнула корреспондент.
На вопрос, стоял ли парень на блокпосте в ОРДЛО, он также отказался отвечать.
Напомним, на сегодня запланирован обмен 306 боевиков на 74 украинских пленных.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
27.12.2017 10:13