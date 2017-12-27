Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать

Один из заложников, отказался возвращаться в ОРДЛО даже перед угрозой восьмилетнего заключения на территории Украины.

Об этом сообщила корреспондент «Прямого» Юлия Кириенко с места происшествия.

«Среди тех людей, которых приглашала другая сторона для обмена, 15 человек отказались ехать, а 43 просто не прибыли на обмен, потому что они в Украине уже отбыли наказание», – рассказала она.

Корреспонденту также удалось пообщаться с тремя украинцами, которые отказались возвращаться в ОРДЛО.

Один из них – из Харькова, второй – из Николаева, третий – из Одессы. Все они были осуждены по разным статьям.

«23-летний парень из Николаева заявил, что отказывается ехать на неподконтрольную Украине территорию, даже несмотря на то, что ему в Украине грозит восемь лет лишения свободы. Он не признался за что, но когда у него спросили, воевал ли он на оккупированной территории – он сказал, что нет», – подчеркнула корреспондент.

На вопрос, стоял ли парень на блокпосте в ОРДЛО, он также отказался отвечать.

Напомним, на сегодня запланирован обмен 306 боевиков на 74 украинских пленных.