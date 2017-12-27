Украинские судьи будут проходить полиграф

"Это серьезная вещь, которую судебная система еще не знала".

Впервые в судебной системе Украины судьи будут проходить полиграф.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель руководителя аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Сердюк.

"Для того, чтобы обезопасить судей Высшего антикоррупционного суда от сомнений в их безупречной репутации, впервые в Украине, в судебной системе имею в виду, вводится психофизиологическое исследование. Фактически это полиграф, который показывает по соответствующим критериям, данным, обманывает kb человек или говорит правду. Конечно, это новость. И это серьезная вещь, которую судебная система еще не знала", - сказал он.

Напомним, на сайте Верховной Рады обнародован президентский законопроект об Антикоррупционном суде. В законопроекте четко прописано, кто имеет право ветировать кандидатуры претендентов на должности судей.

Как сообщалось, в ноябре Национальная гвардия официально получила право использовать детекторы лжи.