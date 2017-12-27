Подозреваемые в убийстве экс-директора "Укрспирта" пытались расшатать ситуацию в Украине, - Князев
Поймать бандитов украинским правоохранителям помогали полицейские четырех стран.
Подозреваемые в убийстве бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, а также в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве, имели целью дестабилизацию криминогенной ситуации в Украине, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.
"На территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны пять активных членов группировки. Организатор задержан на территории соседнего государства. Нам помогали работники полиции Молдовы, Румынии, Израиля, также сейчас мы имеем контакты с правоохранителями из Италии, по документированию этой группы злоумышленников", - цитирует Князева пресс-служба ведомства.
Злоумышленников подозревают в убийствах по заказу, избиениях, похищении людей и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Пять подозреваемых арестованы без права внесения залога. Интерполу направлен запрос на экстрадицию организатора группировки, задержанного в Румынии. Еще одного участника банды объявлено в международный розыск.
Напомним, 30 мая в Дарницком районе Киева неизвестный застрелил бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.
Злоумышленник из автомобиля "Ауди" красного цвета сделал несколько выстрелов в Панкова и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. По горячим следам убийцу задержать не удалось, но позже в полиции заявили, что установили подозреваемого в убийстве.
В октябре сообщалось, что в убийстве подозревают защитников окружающей среды.
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Политика
27.12.2017 01:26