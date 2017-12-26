Порошенко провел встречу с родными украинских заложников
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с родными заложников, находящихся в плену у боевиков "ЛДНР". Он заверил, что нет ничего важнее того, чтобы вернуть домой всех граждан Украины, находящихся в плену.
Эту новость сообщает "Час Пик".
"Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой - нет.
Последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что завтра она принесет результат. Очень надеюсь, что это станет символом нашей борьбы и нашей победы.
В этот день я ждал все эти три года...
Поблагодарил родных украинских заложников за то, что в эти тяжелые времена они с достоинством верили в Украинское государство, верили в нашу общую борьбу, которая точно завершится победой!", - написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Президент уточнил, что обратился к правительству о предоставлении освобожденным украинцам и их семьям материальной помощи для того, чтобы облегчить их адаптацию на свободе.
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