Супрун в Тернополе заявила, что Президент сегодня-завтра подпишет закон о медреформу

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что Президент подпишет закон о медицинской реформе сегодня-завтра.

Об этом она сказала журналистам во время открытия Центра политравмы в Тернополе.

«Уже 66, кажется, день, как Президент не подписывает закон. Завтра на совещаниях правительства мы должны принять десять постановлений, которые помогут воплощать новую систему. Надо создать национальную службу здоровья, много нормативных актов. Надеемся, что завтра или сегодня будет подпись Президента», – сказала Супрун.

При этом и.о. министра отметила, что медицинскую реформу ждут все.

«За последние полтора года мы вывели здравоохранение в приоритеты государства. До настоящего времени эта отрасль была последней, на которую выделялись средства. Все ждут медицинскую реформу. Ждем, чтобы деньги шли за пациентом, чтобы медики имели повышение зарплаты. Благодаря автономизации медицинского учреждения работники будут освобождены от тарифной сетки и смогут получать достойную зарплату», – добавила Супрун.


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