337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции

337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции

В 2017 году 337 сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них – руководители.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил глава Нацполиции Сергей Князев., передает УП.

"Вопрос самоочищения ... Могу констатировать, что 337 лицам полицейских сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых – это руководители", - сказал он.

Князев не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении и осуждены правоохранители, но назвал этот процесс естественным.

"Мы не позоримся тем, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще", - подытожил Князев. 

Напомним, ранее сообщалось, глава Нацполиции Сергей Князев 26 декабря во время годовой итоговой пресс-конференции анонсировал объединение двух полицейских подразделений в полицию превенции.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Кадырова заблокировали в Instagram и FacebookКадырова заблокировали в Instagram и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Главарь "ДНР" "помиловал" пленных украинцевГлаварь "ДНР" "помиловал" пленных украинцев
Глава Нацполиции: убийцы Шеремета не установленыГлава Нацполиции: убийцы Шеремета не установлены
"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове"Глава" Крыма усмотрел "спящие ячейки" террористов на полуострове
Глава Сбербанка РоSSии предупредил об опасности ужесточения санкцийГлава Сбербанка РоSSии предупредил об опасности ужесточения санкций
Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца КрымаХанский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца Крыма
Пьяная одесская чиновница поругалась с полицейскими и подняла руку на журналиста (ВИДЕО)Пьяная одесская чиновница поругалась с полицейскими и подняла руку на журналиста (ВИДЕО)
Глава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводстваГлава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводства
ЮНИСЕФ возглавит экс-глава Монетного двора СШАЮНИСЕФ возглавит экс-глава Монетного двора США
Глава МИД Британии рассказал о неудачных попытках РоSSии вмешаться в BrexitГлава МИД Британии рассказал о неудачных попытках РоSSии вмешаться в Brexit
Глава МИД Германии посетит Донбасс в начале 2018Глава МИД Германии посетит Донбасс в начале 2018
Последние новости
Подгружаем последние новости