337 полицейским сообщили о подозрении – глава Нацполиции

В 2017 году 337 сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них – руководители.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил глава Нацполиции Сергей Князев., передает УП .

"Вопрос самоочищения ... Могу констатировать, что 337 лицам полицейских сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых – это руководители", - сказал он.

Князев не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении и осуждены правоохранители, но назвал этот процесс естественным.

"Мы не позоримся тем, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще", - подытожил Князев.

Напомним, ранее сообщалось, глава Нацполиции Сергей Князев 26 декабря во время годовой итоговой пресс-конференции анонсировал объединение двух полицейских подразделений в полицию превенции.