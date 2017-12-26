"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"

В оккупированном Донецке объявили "врагом народа" преподавателя одного из городских лицеев Григория Штейна, который в разговоре с учащимися не побоялся сказать правду. "Сдали" своего учителя сами ученики, записав разговор на видео и выложив его в интернет на всеобщее обозрение.

Об этом в своем блоге сообщил журналист Денис Казанский, передает Час Пик.

- В Донецке нашли нового «врага народа». Это преподаватель одного из донецких лицеев Григорий Штейн, который в общении со своими учениками неосторожно назвал вещи своими именами и заявил, что войну в Донбассе начала РоSSия, которая пришла в Донецк отбирать украинскую землю.

Добрые ученики вступили с учителем в дискуссию и стали защищать ДНР, а сам диалог тайком записали на видео и выложили в интернет. На учителя донесли куда надо, и теперь ему остается надеяться только на чудо. ДНРовцы бросали людей на подвал и за меньшие грехи. Например, преподаватель ДонНТУ Игорь Козловский сидит уже два года только за то, что критиковал боевиков в частной переписке.

После того, как видео было выложено в сеть, в сепаратистских пабликах началась травля Григория Штейна. Украинский интеллигент с еврейской фамилией — идеальный враг «русского мира». Не буду цитировать комментарии, которые пишут доблестные донецкие «антифашисты», деды которых победили нацизм. Думаю, вы сами уже примерно догадываетесь, что написали.

РоSSийский боевик Жучковский написал, что людей с такими же взглядами как у Штейна в Донбассе много и призвал «власти республики» их искоренять.

«Проблема в том, что в сфере образования и культуры таких людей МНОГО. И власти республики с этим ничего не делают. Я лично знаю ряд образовательных и культурных учреждений в ДНР, где открыто высказываются проукраинские взгляды, выражается презрение к ДНР, РоSSии, ко всему русскому», — признал Жучковский.

Это вообще потрясающе. Оккупант, который приехал воевать в Украину из РоSSии, жалуется, что в Украине оказывается много людей, которые любят Украину и не любят оккупантов. Удивительное открытие!

А Паша Губарев в своем телеграмм-канале уже призывает стервятников из МГБ разобраться со Штейном.

Губарев выложил скрин доноса, который написали на Штейна его соратники. В нем выделены жирным шрифтом главные грехи преподавателя — почетный гражданин Европы, профессор американской академии наук, обладатель диплома Кембриджского университета. В ДНР все эти регалии — преступления. Настоящий патриот Донбасса должен писать слово «профессор» исключительно с двумя буквами Ф.

«Запрещает пропагандировать идеологию ДНР» — самое ужасное преступление. Кстати, что это за идеология? Идеология РоSSии мне в целом понятна. А что-такое «идеология ДНР»? Чем она отличается от «идеологии ЛНР»? Подвалы, отжимы, пытки? Граница между Красным Лучом и Торезом?

Не знаю, почему Григорий Штейн до сих пор оставался в Донецке. Рано или поздно, на него обратили бы внимание. С его послужным списком это было неизбежно. Трудно предсказать, что будет с ним теперь.

Берегите себя и уезжайте с оккупированной территории при первой же возможности.