В 2017 году во время массовых мероприятий были травмированы 1,4 тысяч правоохранителей

С начала текущего года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1,4 тыс. полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев, передает " 112 Украина "

По его словам, всего с начала года в Украине состоялось 72 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

"К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили со столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий были травмированы 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудника полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", - сказал Князев.

Глава НПУ отметил, что в текущем году начали работы новосозданные подразделения тактической полиции и полиции коммуникации, офицеры которых посещали каждое мероприятие и вели работу с его активными участниками либо организаторами. Работу данных подразделений Князев назвал эффективной, "хотя и не без недостатков".