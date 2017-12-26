В 2017 году во время массовых мероприятий были травмированы 1,4 тысяч правоохранителей

В 2017 году во время массовых мероприятий были травмированы 1,4 тысяч правоохранителей

С начала текущего года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1,4 тыс. полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев, передает  "112 Украина"

По его словам, всего с начала года в Украине состоялось 72 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

"К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили со столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий были травмированы 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудника полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", - сказал Князев.

Глава НПУ отметил, что в текущем году начали работы новосозданные подразделения тактической полиции и полиции коммуникации, офицеры которых посещали каждое мероприятие и вели работу с его активными участниками либо организаторами. Работу данных подразделений Князев назвал эффективной, "хотя и не без недостатков".

Напомним, в ходе недавних столкновений между сторонниками Михеила Саакашвили и силовиками под зданием Октябрьского дворца в центре Киева пострадали свыше трех десятков полицейских и нацгвардейцев.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Кадырова заблокировали в Instagram и FacebookКадырова заблокировали в Instagram и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
В Брюсселе ответили Литве на ее предложение отменить переход на летнее времяВ Брюсселе ответили Литве на ее предложение отменить переход на летнее время
Кабмин определил печатные СМИ для публикации вызовов в суд в 2018 годуКабмин определил печатные СМИ для публикации вызовов в суд в 2018 году
ГРУ фюрера РФ в 2014 году запустила в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана, – WPГРУ фюрера РФ в 2014 году запустила в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана, – WP
В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащихВ Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащих
В 2018 году начнется строительство завода по производству боеприпасов, – Степан ПолторакВ 2018 году начнется строительство завода по производству боеприпасов, – Степан Полторак
Кличко опубликовал видео, как изменился Киев в течение 2017Кличко опубликовал видео, как изменился Киев в течение 2017
В этом году в Украине заложили фундамент для бурного развития кино, – НищукВ этом году в Украине заложили фундамент для бурного развития кино, – Нищук
Сюмар: выборы уже стартовали и станут более ощутимыми в 2018 годуСюмар: выборы уже стартовали и станут более ощутимыми в 2018 году
Французский премьер прилетел из Токио в Париж за 350 тысяч евроФранцузский премьер прилетел из Токио в Париж за 350 тысяч евро
В Киевсовете во время заседания обвалился потолок и начала капать вода
Последние новости
Подгружаем последние новости