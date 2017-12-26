ОБСЕ не участвовала в разработке законопроекта об Антикоррупционном суде
Участие принимали отдельные эксперты.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не участвовала в разработке законопроекта об Антикоррупционном суде, который был зарегистрирован в Верховной Раде 23 декабря. Об этом в комментарии LB.ua заявил эксперт ОБСЕ по судебной реформе Александр Водяников.
"Эксперты, согласно сообщению на сайте Администрации Президента Украины, принимали участие в разработке законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, привлекались в прошлом году в рамках проектной деятельности Координатора проектов ОБСЕ в Украине для разработки концепции законопроекта об Антикоррупционном суде, с которой началась работа неформальной рабочей группы международных доноров и гражданского общества относительно принципов создания Антикоррупционного суда. Господин Заяц и господин Сердюк - высококлассные специалисты, мы были довольны их работой и нам очень приятно, что они не оставили это направление и после. Мы привлекаем ведущих национальных экспертов для решения определенных вопросов и разработки определенных нормативных актов. Они действительно были нашими экспертами и остаются в списке экспертов (ростере) нашей организации. Но мы как организация не участвовали в разработке законопроекта", - сказал он.
Эксперт Александр Водянников также утверждает, что не видел текст законопроекта, поэтому говорить о том, соответствует ли он нормам, которые прописаны в заключении Венецианской комиссии не может.
Он выразил надежду, что в законопроекте будут учтены позиции неформальной рабочей группы международных доноров, изложенные в Совместном видении относительно основных принципов создания Высшего антикоррупционного суда в Украине от 15 мая 2017 года и рекомендации Венецианской комиссии.
Напомним, 23 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об Антикоррупционном суде, но текста законопроекта на сайте до сих пор нет.
Перед этим проект закона Петру Порошенко представила группа экспертов. В частности, ученые Анатолий Заяц и Валентин Сердюк, которых представили как экспертов ОБСЕ. Анатолий Заяц заявил, что законопроект разработан на основе концепции, которая была произведена экспертами под эгидой ОБСЕ после тщательного экспертного отбора специалистов, которые хорошо разбираются в этом предмете.
Некоторых экспертов насторожили слова эксперта Романа Яковлева, который работал над законопроектом о том, что согласно законопроекту, Совет международных экспертов при отборе судей в АС может давать свое заключение о несоответствии судьи, но ВККС сможет преодолеть этот вывод 11 голосами.
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26.12.2017 13:47