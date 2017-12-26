ОБСЕ не участвовала в разработке законопроекта об Антикоррупционном суде

Участие принимали отдельные эксперты.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не участвовала в разработке законопроекта об Антикоррупционном суде, который был зарегистрирован в Верховной Раде 23 декабря. Об этом в комментарии LB.ua заявил эксперт ОБСЕ по судебной реформе Александр Водяников.

"Эксперты, согласно сообщению на сайте Администрации Президента Украины, принимали участие в разработке законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, привлекались в прошлом году в рамках проектной деятельности Координатора проектов ОБСЕ в Украине для разработки концепции законопроекта об Антикоррупционном суде, с которой началась работа неформальной рабочей группы международных доноров и гражданского общества относительно принципов создания Антикоррупционного суда. Господин Заяц и господин Сердюк - высококлассные специалисты, мы были довольны их работой и нам очень приятно, что они не оставили это направление и после. Мы привлекаем ведущих национальных экспертов для решения определенных вопросов и разработки определенных нормативных актов. Они действительно были нашими экспертами и остаются в списке экспертов (ростере) нашей организации. Но мы как организация не участвовали в разработке законопроекта", - сказал он.

Эксперт Александр Водянников также утверждает, что не видел текст законопроекта, поэтому говорить о том, соответствует ли он нормам, которые прописаны в заключении Венецианской комиссии не может.

Он выразил надежду, что в законопроекте будут учтены позиции неформальной рабочей группы международных доноров, изложенные в Совместном видении относительно основных принципов создания Высшего антикоррупционного суда в Украине от 15 мая 2017 года и рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, 23 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об Антикоррупционном суде, но текста законопроекта на сайте до сих пор нет.

Перед этим проект закона Петру Порошенко представила группа экспертов. В частности, ученые Анатолий Заяц и Валентин Сердюк, которых представили как экспертов ОБСЕ . Анатолий Заяц заявил, что законопроект разработан на основе концепции, которая была произведена экспертами под эгидой ОБСЕ после тщательного экспертного отбора специалистов, которые хорошо разбираются в этом предмете.

Некоторых экспертов насторожили слова эксперта Романа Яковлева, который работал над законопроектом о том, что согласно законопроекту, Совет международных экспертов при отборе судей в АС может давать свое заключение о несоответствии судьи, но ВККС сможет преодолеть этот вывод 11 голосами.