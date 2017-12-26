Авакову младшему вернули загранпаспорт и разрешили не носить электронный браслет

Соломенский суд Киева отменил обязательное ношение электронного браслета для Александра Авакова – сына министра внутренних дел Украины.

Об сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передают Украинские новости .

Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря. САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова прибыть к следователю по первому вызову и сообщать о перемене места жительства, но отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Александр Аваков. Фото: Ратынский Вячеслав/УНИАН

Ранее Апелляционный суд Киева отменил арест недвижимости сына министра МВД Арсена Авакова Александра.

Напомним, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына главы МВД Арсена Авакова Александра, экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и еще одного человека. Их подозревают в растрате при закупках рюкзаков Министерством внутренних дел в 2014-2015 годах.

В НАБУ считают, что тогда ведомство могло потерять до 14 млн грн. Подозреваемым по «делу рюкзаков МВД » грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. При том, что МВД закупило рюкзаки по 2799 грн, тогда как стоимость их пошива составляла 555 грн.

7 октября на Александра Авакова надели электронный браслет.

2 ноября Соломенский суд Киева избрал меру пресечения Александру Авакову в виде личного обязательства. Прокуратура САП просила суд принять Авакова-младшего под стражу с залогом в 5 млн грн, но суд отказал.