Авакову младшему вернули загранпаспорт и разрешили не носить электронный браслет
Соломенский суд Киева отменил обязательное ношение электронного браслета для Александра Авакова – сына министра внутренних дел Украины.
Об сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передают
Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря. САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.
При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова прибыть к следователю по первому вызову и сообщать о перемене места жительства, но отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
Ранее Апелляционный суд Киева отменил арест недвижимости сына министра МВД Арсена Авакова Александра.
Напомним, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына главы МВД Арсена Авакова Александра, экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и еще одного человека. Их подозревают в растрате при закупках рюкзаков Министерством внутренних дел в 2014-2015 годах.
В НАБУ считают, что тогда ведомство могло потерять до 14 млн грн. Подозреваемым по «делу рюкзаков МВД» грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. При том, что МВД закупило рюкзаки по 2799 грн, тогда как стоимость их пошива составляла 555 грн.
7 октября на Александра Авакова надели электронный браслет.
2 ноября Соломенский суд Киева избрал меру пресечения Александру Авакову в виде личного обязательства. Прокуратура САП просила суд принять Авакова-младшего под стражу с залогом в 5 млн грн, но суд отказал.
8 ноября Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость Авакова-младшего и бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.
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