Евросоюз раскритиковал недопуск Навального к выборам президента

"Политически мотивированные обвинения не должны использоваться как повод для исключения из политической жизни".

Майя Косьянчич Фото: 1tv.ru

В Евросоюзе считают, что отказ Центризбиркома РоSSии разрешить оппозиционеру Алексею Навальному участвовать в президентских выборах из-за вынесенного в прошлом приговора вызывает серьезные сомнения в существовании политического плюрализма в РоSSии.

Кроме того, в ЕС усомнились и в демократичности предстоящих выборов, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

Навальный был осужден за растрату, отмечается в заявлении. Европейский суд по правам человека ранее (ЕСПЧ) счел, что политик был лишен права на справедливое судебное разбирательство в 2013 году по тому же делу.

"Политически мотивированные обвинения не должны использоваться как повод для исключения из политической жизни. Мы ожидаем, что роSSийские власти обеспечат равные возможности всем игрокам, в том числе участвующим в президентских выборах 18 марта", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе также ожидают, что роSSийская сторона пригласит на выборы наблюдателей Бюро по де­мок­ра­ти­чес­ким институтам и правам человека ОБСЕ . Оценка ЕС избирательного процесса в РоSSии будет основываться на их заключениях, как и прежде.

Согласно Конституции РоSSии, в выборах президента может принять участие любой гражданин РоSSии старше 35 лет, который не находится в местах лишения свободы.