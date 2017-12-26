Украина собралась построить новую телевышку для вещания на ОРДЛО

Информация о месте расположения пока является закрытой.

Эмине Джапарова Фото: http://mip.gov.ua

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что сейчас рассматривается возможность постройки новой телерадиовышки для вещания на неподконтрольную властям Украины часть Донецкой и Луганской областей, а вышку в Покровском планируется открыть в 2018 году.

Об этом она сказала на пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Не могу объявить местность, но нами ведется, в том числе, техническое согласование постройки еще одной вышки для трансляции украинского сигнала и теле- и радио- на неподконтрольную территорию", - сказала первый замминистра.

При этом Джапарова не сообщила каких-либо подробностей по данному проекту, пояснив, что по причине обеспечения безопасности информация о месте возможного расположения вышки пока является закрытой.