Правозащитники отправили в Кремль посылку с отчетами о нарушении прав человека в Крыму
Акция прошла в Главпочтамте Киева.
Украинские правозащитники во вторник отправили посылку в Кремль, куда вложили пакет отчетов о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.
"Эти отчеты мы готовили на протяжении четырех лет. В них есть сведения о насильственных исчезновениях, пытках, арестах. Перечислять можно долго, ведь за это время совершено множество нарушений", – цитирует издание "Крым.Реалии" Тамилу Ташеву, координатора правозащитной организации "КрымSOS".
В акции также приняли участие представители Крымской правозащитной группы, организации Human Rights Watch.
В посылку, отправленную Путину, вошли энциклопедия нарушений прав человека в Крыму, отчеты о насильственных исчезновениях, расовой дискриминации на полуострове, информацию об обвинениях в отношении украинского активиста Владимира Балуха, задержанных на полуострове "украинских диверсантов".
Напомним, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) признало, что с 2014 года, когда Крым был оккупирован Россией, там сильно ухудшилась ситуация в области прав человека.
В докладе отмечается, что РоSSия распространила действие своих законов на Крым в нарушение международного гуманитарного права, а во многих случаях данные законы были применены произвольно.
Возможности гражданского общества в плане критики и информационно-пропагандистской деятельности значительно сузились. В частности, был закрыт ряд средств массовой информации, что несоразмерно сильно затронуло крымскотатарскую и украинскую общины, их право на информацию и на сохранение своей культуры и идентичности.
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