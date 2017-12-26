Правозащитники отправили в Кремль посылку с отчетами о нарушении прав человека в Крыму

Акция прошла в Главпочтамте Киева.

Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко

Украинские правозащитники во вторник отправили посылку в Кремль, куда вложили пакет отчетов о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

"Эти отчеты мы готовили на протяжении четырех лет. В них есть сведения о насильственных исчезновениях, пытках, арестах. Перечислять можно долго, ведь за это время совершено множество нарушений", – цитирует издание "Крым.Реалии" Тамилу Ташеву, координатора правозащитной организации "КрымSOS".

В акции также приняли участие представители Крымской правозащитной группы, организации Human Rights Watch.

В посылку, отправленную Путину, вошли энциклопедия нарушений прав человека в Крыму, отчеты о насильственных исчезновениях, расовой дискриминации на полуострове, информацию об обвинениях в отношении украинского активиста Владимира Балуха, задержанных на полуострове "украинских диверсантов".

Напомним, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) признало, что с 2014 года, когда Крым был оккупирован Россией , там сильно ухудшилась ситуация в области прав человека.

В докладе отмечается, что РоSSия распространила действие своих законов на Крым в нарушение международного гуманитарного права, а во многих случаях данные законы были применены произвольно.

Возможности гражданского общества в плане критики и информационно-пропагандистской деятельности значительно сузились. В частности, был закрыт ряд средств массовой информации, что несоразмерно сильно затронуло крымскотатарскую и украинскую общины, их право на информацию и на сохранение своей культуры и идентичности.