Правозащитники отправили в Кремль посылку с отчетами о нарушении прав человека в Крыму

Акция прошла в Главпочтамте Киева.

Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко

Украинские правозащитники во вторник отправили посылку в Кремль, куда вложили пакет отчетов о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

"Эти отчеты мы готовили на протяжении четырех лет. В них есть сведения о насильственных исчезновениях, пытках, арестах. Перечислять можно долго, ведь за это время совершено множество нарушений", – цитирует издание "Крым.Реалии" Тамилу Ташеву, координатора правозащитной организации "КрымSOS".

В акции также приняли участие представители Крымской правозащитной группы, организации Human Rights Watch.

В посылку, отправленную Путину, вошли энциклопедия нарушений прав человека в Крыму, отчеты о насильственных исчезновениях, расовой дискриминации на полуострове, информацию об обвинениях в отношении украинского активиста Владимира Балуха, задержанных на полуострове "украинских диверсантов".

Напомним, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) признало, что с 2014 года, когда Крым был оккупирован Россией, там сильно ухудшилась ситуация в области прав человека.

В докладе отмечается, что РоSSия распространила действие своих законов на Крым в нарушение международного гуманитарного права, а во многих случаях данные законы были применены произвольно.

Возможности гражданского общества в плане критики и информационно-пропагандистской деятельности значительно сузились. В частности, был закрыт ряд средств массовой информации, что несоразмерно сильно затронуло крымскотатарскую и украинскую общины, их право на информацию и на сохранение своей культуры и идентичности.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Кадырова заблокировали в Instagram и FacebookКадырова заблокировали в Instagram и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в оккупированный Крым на выборы президента РФЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в оккупированный Крым на выборы президента РФ
Суд отправил лидера запорожской "Самопомощи" под домашний арест
У Холодницького завели справу на «тимошенківця», який не задекларував два десятка підприємств
Гройсман озвучил сумму, которую направят на производство оружия и военной техникиГройсман озвучил сумму, которую направят на производство оружия и военной техники
Высший совет правосудия открыл дело в отношении судьи ЦоколВысший совет правосудия открыл дело в отношении судьи Цокол
РоSSия разместила в Крыму еще два дивизиона зенитных ракетных систем С-400РоSSия разместила в Крыму еще два дивизиона зенитных ракетных систем С-400
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
ООН отправила на оккупированный Донбасс 215 тонн гумпомощиООН отправила на оккупированный Донбасс 215 тонн гумпомощи
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Канада направит $8 млн гумпомощи для пострадавших от конфликта на ДонбассеКанада направит $8 млн гумпомощи для пострадавших от конфликта на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости