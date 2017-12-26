Из-за подозрительной банки в Славянске было сорвано совещание горсовета

Из-за подозрительной банки в Славянске было сорвано совещание горсовета

В Славянске аппаратное совещание горсовета было досрочно закрыто из-за появления в зале банки с надписью "Ртуть".

Об этом сообщает Сегодня.

Как стало известно активист Василий Хоменко поставил перед мэром Славянска Вадимом Ляхом эту банку и вышел на трибуну, чтобы выступить. В этот раз Лях сразу же вызвал полицию и закрыл аппаратное совещание. Активисты остались в зале и конфликтуют с полицейскими.

Полиция проводит экспертизу банки. Хоменко в своих показаниях указал, что нашел банку с надписью "Ртуть" под сидением в сессионном зале, где обычно сидит.

"Посмотрел банка пустая, краской пахнет, решил что это Вадим Михайлович [Лях] так шутит, ну и поставил ему", – цитируют активиста "Новости Донбасса".

Напомним, ранее мы писали о том, как обезопасить себя от пролитой ртути. В таких случаях самостоятельно решать проблему не рекомендуется — это опасно для здоровья. В первую очередь нужно обратиться в коммунальную службу спасения и сообщить о случившемся.

В конце декабря прошлого года заметно участились случаи, когда киевляне разбивают опасные ртутные термометры,

"С 15 по 22 декабря спасатели выезжали 27 раз в квартиры и дома на уборку ртути из разбитых термометров. На сегодняшний день участился уровень заболеваемости среди населения и из-за это спасателя также чаще выезжают на демеркуризацию", – сообщают в КАСС.

В июле под Киевом нашли опасную свалку ртутных ламп. "Ртутную свалку" в селе приходится ликвидировать своими силами.




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