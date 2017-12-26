?Израиль заявляет, что минимум 10 стран готовы перенести посольство в Иерусалим

По неподтвержденный данным, Гондурас, Филиппины, Румыния и Южный Судан рассматривают возможность такого шага.

МИД Израиля поддерживает контакты с минимум 10 странами, которые готовы начать процедуру перевода посольств в Иерусалим.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заместителя главы МИД Израиля Ципи Хотовэли.

"Мы поддерживаем связь с по меньшей мере десятью странами, некоторые из них - в Европе (чтобы обсудить возможность перемещения - ред.)", - заявила замминистра.

Она не назвала эти страны, но радио, на котором выступала чиновница, отметило со ссылкой на израильские дипломатические источники, что Гондурас, Филиппины, Румыния и Южный Судан рассматривают возможность такого шага.