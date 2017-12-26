Адвокаты Евромайдана просят Порошенко не ликвидировать районные суды

Адвокаты активистов Евромайдана призывают президента Петра Порошенко не ликвидировать районные суды, потому что это может привести к коллапсу судебной системы.

Об этом говорится в открытом обращении Адвокатской совещательной группы, опубликованном в Facebook.

Так адвокаты отреагировали на поддержку Высшим советом правосудия проекта указа президента о ликвидации местных общих судов и создании окружных судов, которым, в частности, предусмотрена ликвидация 10 районных судов Киева.

«Хотим обратить внимание Президента, что ликвидация районных судов приведет к необходимости рассмотрения дел, находившихся в производстве судов на момент ликвидации с начала», – говорится в обращении.

Адвокаты объясняют, что процесс затормозится, поскольку в новых судах будут заново набираться судьи, а все дела попадать на автоматическое распределение для определения нового состава суда.

«Учитывая количество дел в производстве районных судов г. Киева, это приведет к коллапсу работы будущих судов. А также – неизбежно нарушит право сторон (большого количества людей) на справедливый суд в разумные сроки, предусмотренные, в ст. 7 ЗУ «О судоустройстве и статусе судей»», – отмечают в Адвокатской совещательной группе.

Они убеждены, что законных оснований для ликвидации районных судов – нет. К тому же, по мнению адвокатов, ликвидация не оптимизирует расходы государственного бюджета, а существенно их увеличит – ввиду необходимости рассмотрения большого количества дел с начала и потери лет работы судей и участия сторон в судебных заседаниях.

«Планы президента относительно ликвидации районных судей, мы считаем препятствующими установлению истины по делам Майдана и привлечению виновных к ответственности. Поскольку их реализация сделают невозможным рассмотрение дел Майдана в разумные сроки, а то и вообще», – отметили в Адвокатской совещательной группе.

На данный момент в судах уже длительное время активно рассматривается «по существу» более 10 производств по делам Майдана.

«Несмотря на все сказанное, мы призываем вас, Петр Алексеевич, не принимать необдуманных решений, которые приведут к коллапсу в делах Майдана, и вообще в судебной системе, а именно – не подписывать указ «О ликвидации местных общих судов и образованию окружных судов», – говорится в обращении.


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