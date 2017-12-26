Суд арестовал изъятые у экс-заместителя администрации Януковича $1,2 млн

Печерский районный суд Киева арестовал 1,2 млн долларов, изъятых у бывшего заместителя главы Администрации Президента, депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря.

Это представлено в материалах суда, сообщают Украинские новости .

В июле был проведен обыск индивидуальных банковских сейфов в Укрсиббанке, во время которых обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму 1 182 900 долларов.

В октябре такие средства были признаны вещественными доказательствами.

У следствия есть достаточные основания полагать, что изъятая сумма была получена из неофициальных источников, с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал 1,2 млн долларов, изъятых во время обыска.

У экс-заместителя главы АП Чмыря нашли незадекларированные $1,2 млн, у его дочери – более 10 квартир.