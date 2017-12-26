Суд арестовал изъятые у экс-заместителя администрации Януковича $1,2 млн

Печерский районный суд Киева арестовал 1,2 млн долларов, изъятых у бывшего заместителя главы Администрации Президента, депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря.

Это представлено в материалах суда, сообщают Украинские новости.

В июле был проведен обыск индивидуальных банковских сейфов в Укрсиббанке, во время которых обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму 1 182 900 долларов.

В октябре такие средства были признаны вещественными доказательствами.

У следствия есть достаточные основания полагать, что изъятая сумма была получена из неофициальных источников, с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал 1,2 млн долларов, изъятых во время обыска.

У экс-заместителя главы АП Чмыря нашли незадекларированные $1,2 млн, у его дочери – более 10 квартир.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Кадырова заблокировали в Instagram и FacebookКадырова заблокировали в Instagram и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Байден заявил, что уговорил Януковича бежать из УкраиныБайден заявил, что уговорил Януковича бежать из Украины
Швейцария продлила санкции против ЯнуковичаШвейцария продлила санкции против Януковича
В Москве арестовали обвиняемого в шпионаже гражданина НорвегииВ Москве арестовали обвиняемого в шпионаже гражданина Норвегии
Саакашвили: Вместо администрации Октябрьского дворца нас ждала НацгвардияСаакашвили: Вместо администрации Октябрьского дворца нас ждала Нацгвардия
Суд арестовал без права залога девятерых "ДНРовцев", которые переодевались в полицейскихСуд арестовал без права залога девятерых "ДНРовцев", которые переодевались в полицейских
В Москве арестовали участников срыва показа фильма о войне на ДонбассеВ Москве арестовали участников срыва показа фильма о войне на Донбассе
Прокуратура планирует спецконфискацию еще 5 млрд гривен Януковича в 2018Прокуратура планирует спецконфискацию еще 5 млрд гривен Януковича в 2018
В Израиле во время спецоперации арестовали лидера исламистского движения ХАМАСВ Израиле во время спецоперации арестовали лидера исламистского движения ХАМАС
В Москве арестовали подозреваемого в шпионаже для ЦРУВ Москве арестовали подозреваемого в шпионаже для ЦРУ
Аваков заявил, что ему точно известно о командах Януковича разогнать МайданАваков заявил, что ему точно известно о командах Януковича разогнать Майдан
Последние новости
Подгружаем последние новости