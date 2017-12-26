США и Китай договорились обмениваться разведданными по КНДР

Между Пекином и Вашингтоном будет установлена прямая "горячая линия" связи для обмена информацией.

США и Китай договорились обмениваться разведданными по КНДР
Фото: thediplomat.com

США и Китай договорились обмениваться разведывательными данными об эффективности санкций против Северной Кореи и о ситуации на Корейском полуострове.

Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

"Разведданные о ядерном оружии КНДР и программе по разработке баллистических ракет также будут использоваться военными и разведслужбами двух стран. Обе стороны также поделятся информацией о влиянии санкций на экономику Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Кроме того, между двумя странами будет установлена прямая "горячая линия" связи для обмена информацией.

Отмечается, что стороны договорились об обмене информацией во время переговоров в Пекине президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, Совбез ООН одобрил резолюцию США по ужесточению санкций против КНДР в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщалось ранее сегодня, в Южной Корее считают, что КНДР готовится к запуску разведывательного спутника.


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