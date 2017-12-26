Саакашвили не стал давать показания в СБУ
"Сюда я приду обязательно, как только они примут всё по соблюдению закона".
Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили во вторник утром прибыл в здание управления Службы безопасности Украины, где ему назначили допрос, но показания давать он отказался.
Об этом он сообщил журналистам у входа.
"Сюда я приду обязательно, как только они примут всё по соблюдению закона, то есть пришлют две отдельные повестки с указанием конкретных действий, строго по УПК Украины. Тогда, конечно, я приду", - сказал Саакашвили.
Адвокаты политика пояснили, что следователи собирались проводить два следственных действия - допрос и взятие образцов голоса - по одной повестке. Защита считает, что это нарушение процессуальных норм, поэтому зарегистрировали в канцелярии СБУ ходатайство о переносе допроса.
Также Саакашвили пообещал обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконное задержание 9 декабря.
Саакашвили подозревается в получении 500 тыс. долларов от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
Напомним, что через несколько часов у Саакашвили назначен суд, в ходе которого, как он ожидает, ему откажут во временной защите в Украине.
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Политика
26.12.2017 08:06