В Афганистане в результате взрыва у здания разведки погибло 10 человек

В Афганистане в результате взрыва у здания разведки погибло 10 человек

В Афганистане в результате взрыва у здания разведки в Кабуле 25 декабря погибли десять человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили местные власти, передает "Радио Свобода".

Ранее сообщалось о шестерых погибших утром в понедельник, когда террорист-смертник подорвал себя у здания Национального агентства разведки Афганистана.

 Кроме того, сообщается, что в этом же районе расположено посольство Соединенных Штатов Америки и штаб-квартира Североатлантического Альянса в Афганистане. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

Напомним, Министр обороны Германии заявила, что хочет увеличить немецкое присутствие в Афганистане. Об этом сообщало Reuters. Агентство отмечало, что это первый признак того, что Берлин может принять призыв США к увеличению солдат для борьбы с боевиками движения "Талибан".

В настоящее время в Афганистане дислоцированы 980 немецких солдат в рамках миссии НАТО по подготовке афганских сил безопасности. Немецкие военные являются вторым по величине национальным контингентом после США.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Экс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночнымЭкс-лидеру одесского "Правого сектора" Стерненко круглосуточный домашний арест заменили ночным
Кадырова заблокировали в Instagram и FacebookКадырова заблокировали в Instagram и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Правозащитники отправили в Кремль посылку с отчетами о нарушении прав человека в КрымуПравозащитники отправили в Кремль посылку с отчетами о нарушении прав человека в Крыму
В Турции в результате атаки курдской РПК погибли военныеВ Турции в результате атаки курдской РПК погибли военные
В Турции за неделю задержали более 100 человекВ Турции за неделю задержали более 100 человек
Во Вьетнаме около миллиона человек эвакуируют из-за тайфуна
В Афганистане смертник атаковал офис полиции, погибли 6 человекВ Афганистане смертник атаковал офис полиции, погибли 6 человек
220 тысяч детей на Донбассе живут под угрозой взрыва мин - ЮНИСЕФ220 тысяч детей на Донбассе живут под угрозой взрыва мин - ЮНИСЕФ
Глава ГБР: Основной состав сформируют до конца 2018 года, сейчас в штате – 3 человекаГлава ГБР: Основной состав сформируют до конца 2018 года, сейчас в штате – 3 человека
Участницу Pussy Riot задержали у здания ФСБ в Москве с баннером "С днем рождения, палачи"Участницу Pussy Riot задержали у здания ФСБ в Москве с баннером "С днем рождения, палачи"
Порошенко приветствовал принятие ГА ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму
На протестах в Буэнос-Айресе пострадали более 160 человекНа протестах в Буэнос-Айресе пострадали более 160 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости