В Афганистане в результате взрыва у здания разведки погибло 10 человек

В Афганистане в результате взрыва у здания разведки в Кабуле 25 декабря погибли десять человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили местные власти, передает "Радио Свобода".

Ранее сообщалось о шестерых погибших утром в понедельник, когда террорист-смертник подорвал себя у здания Национального агентства разведки Афганистана.

Кроме того, сообщается, что в этом же районе расположено посольство Соединенных Штатов Америки и штаб-квартира Североатлантического Альянса в Афганистане. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

Напомним, Министр обороны Германии заявила, что хочет увеличить немецкое присутствие в Афганистане. Об этом сообщало Reuters. Агентство отмечало, что это первый признак того, что Берлин может принять призыв США к увеличению солдат для борьбы с боевиками движения "Талибан".