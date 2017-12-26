В Афганистане в результате взрыва у здания разведки погибло 10 человек
В Афганистане в результате взрыва у здания разведки в Кабуле 25 декабря погибли десять человек, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщили местные власти, передает
Ранее сообщалось о шестерых погибших утром в понедельник, когда террорист-смертник подорвал себя у здания Национального агентства разведки Афганистана.
Кроме того, сообщается, что в этом же районе расположено посольство Соединенных Штатов Америки и штаб-квартира Североатлантического Альянса в Афганистане. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).
Напомним, Министр обороны Германии заявила, что хочет увеличить немецкое присутствие в Афганистане. Об этом сообщало Reuters. Агентство отмечало, что это первый признак того, что Берлин может принять призыв США к увеличению солдат для борьбы с боевиками движения "Талибан".
В настоящее время в Афганистане дислоцированы 980 немецких солдат в рамках миссии НАТО по подготовке афганских сил безопасности. Немецкие военные являются вторым по величине национальным контингентом после США.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.12.2017 07:12