В Турции за неделю задержали более 100 человек

Правоохранители Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей, передает Корреспондент.

Антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек. Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции.

Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.

Напомним, ранее сообщалось, ФБР задержало подозреваемого в подготовке террористической атаки в Сан-Франциско во время Рождества, "вдохновленного" террористической группировкой "Исламское государство".