В Турции за неделю задержали более 100 человек
Правоохранители Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей, передает
Антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек. Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции.
Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.
Напомним, ранее сообщалось, ФБР задержало подозреваемого в подготовке террористической атаки в Сан-Франциско во время Рождества, "вдохновленного" террористической группировкой "Исламское государство".
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