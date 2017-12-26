Неизвестные разбили окна и двери роSSийского "Сбербанка" во Львове

В здании выбиты стекла, а на фасаде красной краской написано "Выметайтесь".

Фото: Facebook/Варта-1

Ночью во Львове неизвестные разбили окна и двери в здании, в котором расположено отделение роSSийского "Сбербанка".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на группу "Варта1" в Facebook.

Отмечается, что в здании выбиты стекла, а на фасаде красной краской написано "Выметайтесь".

Проникновения внутрь помещения не было. На месте инцидента работает полиция и следственно-оперативная группа.

Фото: Facebook/Варта-1

Напомним, в Херсоне взорвали гранату у отделения Сбербанка. Деньги при этом не забрали.

Ранее в нескольких областях заблокировали работу десятков банкоматов банков с роSSийским капиталом, которые работают на территории Украины. На окнах и дверях банков, а также на самих банкоматах появились наклейки с тегом #RUSBANKOVER. Кроме того, банкоматы заливали монтажной пеной.