В обстрелянном Новолуганском восстановили детсад и 11 домов

В с. Новолуганское в Донецкой области, которое боевики обстреляли 18 декабря, восстановили детский сад и 11 частных домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины .

«На протяжении 25 декабря в с. Новолуганское Бахмутского р-ну, где 18 декабря в 18:08 произошел обстрел, личным составом ГСЧС завершены восстановительные работы здания детского сада и 11 частных жилых домов (восстановление элементов кровли, окна)», – говорится в сообщении.

К восстановительным работам привлечены пять единиц техники и 33 человека личного состава ГСЧС.

Напомним, 18 декабря, около 17.00, роSSийско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка, совершили варварский, циничный обстрел из реактивных систем залпового огня по населенному пункту Новолуганское, что на Луганском направлении района АТО.

Есть жертвы среди гражданского населения. Было известно, что двух женщин доставили в реанимацию. Горели три дома, а еще два повреждены.

Жители Новолуганского рассказали, как пережили атаку роSSийских «Градов».