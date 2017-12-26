"Врачебная банда": Гройсман разместил в сети клип о медицинской реформе

На странице сообщества "Платформа" в сети Facebook размещен клип, который создали украинские медики. Ролик посвящен медицинской реформе. Гройсман опубликовал и прокомментировал видео на своей странице в соцсети.

Эту новость сообщает "Час Пик".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook поделился клипом "Врачебный рэп".

"Просто, ритмично, доступно и по делу заболел - к врачу, самолечение - вредно, профилактика большинства болезней - спорт и здоровое питание.

От себя добавлю: мы завершаем строительство целой сети новых, оборудованных клиник и медицинских центров. Новое качество медицины - новое качество жизни украинцев", - написал Гройсман.