"Врачебная банда": Гройсман разместил в сети клип о медицинской реформе
На странице сообщества "Платформа" в сети Facebook размещен клип, который создали украинские медики. Ролик посвящен медицинской реформе. Гройсман опубликовал и прокомментировал видео на своей странице в соцсети.
Эту новость сообщает "Час Пик".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook поделился клипом "Врачебный рэп".
"Просто, ритмично, доступно и по делу заболел - к врачу, самолечение - вредно, профилактика большинства болезней - спорт и здоровое питание.
От себя добавлю: мы завершаем строительство целой сети новых, оборудованных клиник и медицинских центров. Новое качество медицины - новое качество жизни украинцев", - написал Гройсман.
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Политика
26.12.2017 07:09