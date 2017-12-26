Канада объявила персонами нон грата посла и поверенного в делах Венесуэлы
Канада больше не желает принимать у себя посла Венесуэлы и объявила персоной нон грата временного поверенного этой страны.
Об этом заявила в понедельник, 25 декабря, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает
В своем заявлении Фриланд отметила, что ранее отозванного посла Венесуэлы больше не пустят в Канаду, а поверенного в делах Венесуэлы объявляют персоной нон грата.
"Канадцы не будут молча смотреть, как правительство Венесуэлы лишает своих граждан их основополагающих демократических прав и прав человека, а также доступа к базовой гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.
Фриланд также назвала выдворение из Венесуэлы канадского дипломата накануне "типичным для режима Мадуро, который последовательно подрывал все усилия по восстановлению демократии и оказанию помощи венесуэльскому народу".
Напомним, ранее сообщалось, Президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил в среду, 13 декабря, что страна вошла в стадию гиперинфляции.
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