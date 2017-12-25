В Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию Femen

Семья Анастасии Товт не может с ней связаться с 10 утра.

В Ватикане на акции Femen в понедельник утром задержали журналистку издания "Страна" Анастасию Товт. Как подчеркивают в издании, журналистка выполняла редакционное задание: снимала акцию на свой мобильный телефон.

Анастасия сбросила видео в редакцию. После чего она более не выходила на связь. Позже в сети появилось фото, на котором видно, что ее задержала полиция. Семья Анастасии Товт сообщает, что не может с ней связаться после 10 утра.

Также появилось видео ее задержания. Телеканал Euronews обнародовал сюжет о том, как на площади Сан Пьетро в Ватикане правоохранители задержали полуобнаженную участницу Femen. В конце видео видно, что двое правоохранителей также уводят журналистку, которая снимала репортаж.

Это произошло в Ватикане, около 11 утра. Украинская представительница Femen устроила акцию в центре Ватикана, где сегодня празднуют Рождество. Внезапно в месте, где стоит большая скульптурная группа, изображающая рождение Иисуса в Вифлееме, появилась полуголая украинка. Она попыталась схватить младенца Иисуса, но в это время ее "заломала" полиция.

Как выяснилось, активисткой Femen, устроившей перфоманс в Ватикане, оказалась Алиса Виноградова, которая до этого отличилась на акции с поджогом плюшевых медвежат у столичного магазина фабрики компании "Рошен".

С 16 ноября 2017 года она должна была находиться под ночным домашним арестом. Ей запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, прокурора или суда.