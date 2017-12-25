Во Вьетнаме около миллиона человек эвакуируют из-за тайфуна

Число погибших от стихии на Филиппинах возросло до 230 человек.

Около миллиона человек эвакуируют на юге Вьетнама из-за прохождения в этом районе тайфуна "Тембин", сообщает BBC Украина.

По данным Национального комитета по вопросам ликвидации последствий катастроф, более 70 тысяч человек уже вывезли из низменных районов.

Тайфун, который пришел с Южно-Китайского моря, уже стал причиной гибели 230 человек, еще 100 находятся в розыске. На Филиппинах 75 тысяч человек остались без крова. А на острове Минданао (Филиппины) разрушены или заблокированы из-за оползней грунта дороги и мосты.

В случае необходимости во Вьетнаме собираются закрывать нефтяные вышки, рыболовецким лодкам запрещено выходить в море. Как известно, понедельник - это рабочий день во Вьетнаме, в отличие от преимущественно христианских Филиппин, которые стихия накрыла перед Рождеством.