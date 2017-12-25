"Холодная война покажется детской забавой".

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Глава Сбербанка РоSSийской Федерации Герман Греф в интервью The Financial Times заявил, что возможное ужесточение санкций в отношении РоSSии будет иметь крайне негативные последствия.

Если новый пакет санкций будет введен в начале 2018 года, предупредил Греф, "холодная война покажется детской забавой", пишет Медуза.

Глава Сбербанка также сообщил, что считает "иррациональной" идею отключить роSSийские банки от международной системы банковских расчетов SWIFT.

Возможность отключения банков из РоSSии от системы SWIFT, напоминает издание, обсуждается с начала 2014 года, однако пока рассматривалась как мера, к которой можно прибегнуть лишь в крайнем случае.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, позволяющий расширить санкции в отношении РоSSии, в том числе и касающиеся финансового сектора. Какие именно будут введены санкции и на кого они будут распространяться, власти США определят в начале 2018 года.