ЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в оккупированный Крым на выборы президента РФ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет отправлять в оккупированный Крым своих представителей на выборы президента РоSSии в 2018 году.

Делегацию наблюдателей на полуостров не направит и мониторинговая миссия Евросоюза , пишут Известия.

Всего за ходом президентских выборов в РоSSии будут наблюдать 500 специалистов ОБСЕ . Однако в оккупированный Крым представители этой организации не поедут.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — заявил пресс-секретарь организации Томас Римера.

Такую же позицию подтвердили и в ЕС . По словам евродепутата Томаша Здэховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в РоSSии еще не сформированы, но они «абсолютно точно» не будут направлены в оккупированный Крым.