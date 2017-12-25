ЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в оккупированный Крым на выборы президента РФ
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет отправлять в оккупированный Крым своих представителей на выборы президента РоSSии в 2018 году.
Делегацию наблюдателей на полуостров не направит и мониторинговая миссия Евросоюза, пишут
Всего за ходом президентских выборов в РоSSии будут наблюдать 500 специалистов ОБСЕ. Однако в оккупированный Крым представители этой организации не поедут.
«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — заявил пресс-секретарь организации Томас Римера.
Такую же позицию подтвердили и в ЕС. По словам евродепутата Томаша Здэховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в РоSSии еще не сформированы, но они «абсолютно точно» не будут направлены в оккупированный Крым.
Несмотря на решение Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за выборами в оккупированном Крыму 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС. По словам собеседника «Известий» в дипломатических кругах, в группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.
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