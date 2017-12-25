ЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в оккупированный Крым на выборы президента РФ

Крым РоSSия

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет отправлять в оккупированный Крым своих представителей на выборы президента РоSSии в 2018 году.

Делегацию наблюдателей на полуостров не направит и мониторинговая миссия Евросоюза, пишут Известия.

Всего за ходом президентских выборов в РоSSии будут наблюдать 500 специалистов ОБСЕ. Однако в оккупированный Крым представители этой организации не поедут.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — заявил пресс-секретарь организации Томас Римера.

Такую же позицию подтвердили и в ЕС. По словам евродепутата Томаша Здэховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в РоSSии еще не сформированы, но они «абсолютно точно» не будут направлены в оккупированный Крым.

Несмотря на решение Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за выборами в оккупированном Крыму 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС. По словам собеседника «Известий» в дипломатических кругах, в группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Кадырова заблокировали в Instagram и FacebookКадырова заблокировали в Instagram и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца КрымаХанский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца Крыма
Выборы в ОТГ: В Одесской области произошла потасовка на участке (ВИДЕО)Выборы в ОТГ: В Одесской области произошла потасовка на участке (ВИДЕО)
В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общинеВ Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине
РоSSия разместила в Крыму еще два дивизиона зенитных ракетных систем С-400РоSSия разместила в Крыму еще два дивизиона зенитных ракетных систем С-400
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Рейтинг президента Бразилии начал расти впервые после его прихода к властиРейтинг президента Бразилии начал расти впервые после его прихода к власти
Сюмар: выборы уже стартовали и станут более ощутимыми в 2018 годуСюмар: выборы уже стартовали и станут более ощутимыми в 2018 году
ООН отправила на оккупированный Донбасс 215 тонн гумпомощиООН отправила на оккупированный Донбасс 215 тонн гумпомощи
"Крымских дезертиров" Одинцова и Баранова суд оставил за решеткой"Крымских дезертиров" Одинцова и Баранова суд оставил за решеткой
Полторак поблагодарил президента за принятие госбюджета-2018Полторак поблагодарил президента за принятие госбюджета-2018
Последние новости
Подгружаем последние новости