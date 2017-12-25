США готовят для Украины 210 «Джавелин» и 35 пусковых установок - ABC

javelin

США предоставят Украине усиленное оборонительное вооружение для того, чтобы помочь ей «защитить свой суверенитет и территориальную целостность, сдержать дальнейшую агрессию».

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на канал ABC и его источники в Госдепартаменте США.

Помощь Украине имеет «исключительно оборонительный характер», отметили в Вашингтоне. Какое именно вооружение будет поставлено Украины, пока официально неизвестно.

Речь идет, в том числе, о 210 противотанковых ракета Javelin и 35 пусковых установках, общая сумма поставок оценивается в 47 миллионов долларов.

В Министерстве иностранных дел РоSSии заявили, что таким решением США «в определенном смысле пересекли границу».


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