"Опора" заметила признаки старта избирательной кампании к выборам 2019 года
На местных выборах 24 декабря 80% кандидатов были выдвинуты партиями.
Гражданская сеть "Опора" заявила, что украинские политические партии уже готовятся к выборам 2019 года.
Такой вывод сделан по результатам ограниченного наблюдения за первыми местными выборами в 51-й объединенной территориальной громаде, которые состоялись 24 декабря.
"ОПОРА отмечает достаточно высокую заинтересованность местных организаций политических партий в первых местных выборах. По данным ОПОРЫ, около 80% кандидатов на выборах депутатов сельских и поселковых советов были выдвинуты местными организациями политических партий, и только 20% кандидатов были самовыдвиженцами. Такой высокий уровень вовлеченности политических партий к локальным избирательным кампаниям свидетельствует об их кадровой способности и начале процесса подготовки к следующим общенациональным избирательным кампаниям", - говорится в заявлении "Опоры".
Напомним, что в 2019 году в Украине будут выбирать и президента, и новую Верховную Раду.
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