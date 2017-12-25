"Опора" заметила признаки старта избирательной кампании к выборам 2019 года

На местных выборах 24 декабря 80% кандидатов были выдвинуты партиями.

Фото: Сергей Нужненко

Гражданская сеть "Опора" заявила, что украинские политические партии уже готовятся к выборам 2019 года.

Такой вывод сделан по результатам ограниченного наблюдения за первыми местными выборами в 51-й объединенной территориальной громаде, которые состоялись 24 декабря.

"ОПОРА отмечает достаточно высокую заинтересованность местных организаций политических партий в первых местных выборах. По данным ОПОРЫ, около 80% кандидатов на выборах депутатов сельских и поселковых советов были выдвинуты местными организациями политических партий, и только 20% кандидатов были самовыдвиженцами. Такой высокий уровень вовлеченности политических партий к локальным избирательным кампаниям свидетельствует об их кадровой способности и начале процесса подготовки к следующим общенациональным избирательным кампаниям", - говорится в заявлении "Опоры".

Напомним, что в 2019 году в Украине будут выбирать и президента, и новую Верховную Раду.