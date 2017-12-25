"Опора" заметила признаки старта избирательной кампании к выборам 2019 года

На местных выборах 24 декабря 80% кандидатов были выдвинуты партиями.

"Опора" заметила признаки старта избирательной кампании к выборам 2019 года
Фото: Сергей Нужненко

Гражданская сеть "Опора" заявила, что украинские политические партии уже готовятся к выборам 2019 года.

Такой вывод сделан по результатам ограниченного наблюдения за первыми местными выборами в 51-й объединенной территориальной громаде, которые состоялись 24 декабря.

"ОПОРА отмечает достаточно высокую заинтересованность местных организаций политических партий в первых местных выборах. По данным ОПОРЫ, около 80% кандидатов на выборах депутатов сельских и поселковых советов были выдвинуты местными организациями политических партий, и только 20% кандидатов были самовыдвиженцами. Такой высокий уровень вовлеченности политических партий к локальным избирательным кампаниям свидетельствует об их кадровой способности и начале процесса подготовки к следующим общенациональным избирательным кампаниям", - говорится в заявлении "Опоры".

Напомним, что в 2019 году в Украине будут выбирать и президента, и новую Верховную Раду.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Кадырова заблокировали в Instagram и FacebookКадырова заблокировали в Instagram и Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Второй фигурант дела Гужвы получил 4 года условноВторой фигурант дела Гужвы получил 4 года условно
Обвиняемый в убийстве журналиста Веремия Крысин получил 4 года условноОбвиняемый в убийстве журналиста Веремия Крысин получил 4 года условно
В РоSSии генерала ФСБ приговорили к 4 годам колонииВ РоSSии генерала ФСБ приговорили к 4 годам колонии
Спецслужбы РоSSии завербовали Ежова два года назад, – А. ГеращенкоСпецслужбы РоSSии завербовали Ежова два года назад, – А. Геращенко
Полторак поблагодарил президента за принятие госбюджета-2018Полторак поблагодарил президента за принятие госбюджета-2018
Евросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 годаЕвросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 года
Глава ГБР: Основной состав сформируют до конца 2018 года, сейчас в штате – 3 человекаГлава ГБР: Основной состав сформируют до конца 2018 года, сейчас в штате – 3 человека
Осужденные к девяти годам пособники "Новороссии ТВ" пойдут на обменОсужденные к девяти годам пособники "Новороссии ТВ" пойдут на обмен
Американца приговорили к 28 годам тюрьмы за поддержку ИГИЛАмериканца приговорили к 28 годам тюрьмы за поддержку ИГИЛ
С начала года в мире задержали более 320 журналистовС начала года в мире задержали более 320 журналистов
Последние новости
Подгружаем последние новости