Один боец АТО ранен во второй день рождественского перемирия на Донбассе

Число обстрелов сократилось, но не до конца.

Фото: Роман Бочкала

В воскресенье, 24 декабря, незаконные вооруженные формирования боевиков "ДНР" и "ЛНР" шесть раз нарушали режим тишины, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО.

На Луганском направлении в районе Крымского противник выпустил более 20 мин из 82-мм минометов.

На Донецком направлении в вечернее время вели огонь из стрелкового оружия по оборонительным укреплениям у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Каменки.

Напомним, что с полуночи 23 декабря на Донбассе началось рождественское перемирие.