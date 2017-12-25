Один боец АТО ранен во второй день рождественского перемирия на Донбассе
Число обстрелов сократилось, но не до конца.
В воскресенье, 24 декабря, незаконные вооруженные формирования боевиков "ДНР" и "ЛНР" шесть раз нарушали режим тишины, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО.
На Луганском направлении в районе Крымского противник выпустил более 20 мин из 82-мм минометов.
На Донецком направлении в вечернее время вели огонь из стрелкового оружия по оборонительным укреплениям у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Каменки.
Напомним, что с полуночи 23 декабря на Донбассе началось рождественское перемирие.
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