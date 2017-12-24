Навального выдвинули кандидатом в президенты РоSSии

Навального выдвинули кандидатом в президенты РоSSии

Инициативные группы выдвинули Алексея Навального выдвинули кандидатом в президенты РоSSии, несмотря на заявления ЦИК, что он не сможет баллотироваться в 2028 года.

Об этом сообщает DW.

Процедуры выдвижения состоялись в Санкт-Петербурге (1797 избирателей - "За"), Саратове (860), Ростове-на-Дону (800) и в Уфе (738).

В Москве на территории одного из местных пляжей была установлена ??палатка, где работали волонтеры. За выдвижение А.Навального проголосовали 742 человека. Воздержавшихся и тех, кто бы выступил против, среди участников мероприятия не оказалось.

Согласно закону, кандидата в президенты, который баллотируется как самовыдвиженец, должна выдвинуть инициативная группа избирателей, в которую входят не менее 500 человек.

После стало известно, ято Центральная избирательная комиссия РоSSии приняла на рассмотрение документы для выдвижения в президенты Алексея Навального.

"Алексей Навальный, заявивший о намерении участвовать в выборах президента РоSSии как самовыдвиженец, подал в Центризбирком документы для выдвижения, комиссия их приняла", - сказано в сообщении.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что А.Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, он сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Согласно закону "О выборах президента РоSSийской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.




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