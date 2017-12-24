Украинцам станет намного проще получить карту поляка

Польша

С 21 декабря в Польше изменился порядок выдачи карточки поляка. Теперь граждане, которые хотят получить карточку поляка, не будут обязаны доказывать свои родственные отношения. Достаточным будет подтверждение, что родственники лица были поляками.

Соответствующий закон уже подписал президент Польши Анджей Дуда, передает УКРОП.

При этом не смогут претендовать на документ лица, являющиеся потомками Второй Речи Посполитой, которые не были поляками ( очевидно, по национальности — прим. «Хвилі»).

Закон расширяет круг лиц, которые могут получить вид на жительство в Республике Польша.

В частности такое разрешение может быть предоставлено членам семьи лица, имеющего карточку поляка. Также самые близкие члены семьи данного лица, которые прибыли с ним в Польшу, в дальнейшем могут рассчитывать на социальное обеспечение от государства.


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