Украинцам станет намного проще получить карту поляка

С 21 декабря в Польше изменился порядок выдачи карточки поляка. Теперь граждане, которые хотят получить карточку поляка, не будут обязаны доказывать свои родственные отношения. Достаточным будет подтверждение, что родственники лица были поляками.

Соответствующий закон уже подписал президент Польши Анджей Дуда, передает УКРОП .

При этом не смогут претендовать на документ лица, являющиеся потомками Второй Речи Посполитой, которые не были поляками ( очевидно, по национальности — прим. «Хвилі»).

Закон расширяет круг лиц, которые могут получить вид на жительство в Республике Польша .