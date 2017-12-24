В Киеве произошла стычка между советником Порошенко и бойцами "Азова": видео

Бирюков

Военнослужащие полка Нацгвардии "Азов" и другие военные устроили спор с советником президента Украины Петра Порошенко Юрием Бирюковым во время акции "Кофе на Крещатике", которую организовали сегодня, 24 декабря, противники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Соответствующее видео опубликовало на своем YouTube-канале "Громадське".

Военнослужащие требовали от Бирюкова опровержения заявления о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады Вооруженных Сил Украины, а не "Азова".

После этого неизвестный мужчина нанес удар Бирюкову, в результате чего началась драка.


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