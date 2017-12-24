"В любом селе Грузии я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе".

Фото: Макс Требухов

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили поднял на смех акцию "Кофе на Крещатике", которую провели в воскресенье противники его маршей.

"В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе", - говорится в его фейсбуке.

Он считает, что акция проводилась в поддержку президента Петра Порошенко, и малое количество участников якобы свидетельствует о рейтинге главы государства.

"Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а по его мнению это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах", - заявил Саакашвили.

Напомним, что с 17 октября сторонники Саакашвили еженедельно проводят по воскресеньями массовые антиправительственные акции. Самой массовой из них стал марш 10 декабря, когда на улицы Киева вышло до 10 тысяч человек.

17 декабря людей вышло меньше, но этот марш завершился столкновениями с полицией и Национальной гвардией и попыткой штурма Октябрьского дворца. Саакашвили собирался разместить там некий "штаб", но не согласовал это с дирекцией учреждения. Сторонники политика пытались захватить здание силой, им этого не удалось.