"Военнослужащие ВСУ верны присяге и конституционному долгу".

Фото: прес-служба президента

В воскресенье, 24 декабря, Пограничное управление ФСБ по Брянской области сообщило, будто бы к роSSийским пограничникам с просьбой об убежище обратился украинский военнослужащий. В Украине эту информацию опровергли.

"Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в РоSSийской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам роSSийской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", - заявили роSSийские пограничники. Военный якобы служил в Вооруженных сила Украины по контракту и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части, пишет ТАСС.

Пресс-служба Генштаба ВСУ эту информацию опровергла.

"Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к роSSийским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", - говорится в заявлении.