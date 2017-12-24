Генштаб опроверг заявление РФ о том, что украинский военный попросил статус беженца в РоSSии
"Военнослужащие ВСУ верны присяге и конституционному долгу".
В воскресенье, 24 декабря, Пограничное управление ФСБ по Брянской области сообщило, будто бы к роSSийским пограничникам с просьбой об убежище обратился украинский военнослужащий. В Украине эту информацию опровергли.
"Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в РоSSийской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам роSSийской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", - заявили роSSийские пограничники. Военный якобы служил в Вооруженных сила Украины по контракту и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части, пишет ТАСС.
Пресс-служба Генштаба ВСУ эту информацию опровергла.
"Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к роSSийским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", - говорится в заявлении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.12.2017 15:24