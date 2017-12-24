«Кофе на Крещатике»: представители «Азова» повздорили с советником Порошенко

В центре Киева во время акции "Кофе на Крещатике" между участникаи акции произошла стычка, никто не пострадал.

Об этом сообщает "Громадське".

В частности, бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с Юрием Бирюковым - советником президента Петра Порошенко.

Они требовали от него опровержения сообщению о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова".

"Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они там работали. У меня нет оснований им не верить", - заявил Бирюков.

Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка. В то же время Бирюкова оттащили в сторону, и он исчез.

Сегодня, 24 декабря, в Киеве на Майдане Независимости прошла уличная акция сторонников президента Порошенко и противников МихоМайдана.

В полдень они встретились в центре столицы, чтобы выпить кофе и поесть конфет "Рошен" - последняя опция прямо была указана в анонсе события на Facebook.

Акцию поддержали как открытые сторонники Порошенко (например, его советник Юрий Бирюков), так и целая армия блогеров, агитирующих за президента.

По данным СМИ , на митинге всего было 150-200 пропрезидентских активистов. Еще человек 50 - журналисты, гости с МихоМайдана и просто зеваки.

Основной костяк пришедших "на кофе" - пропрезидентские блогеры из Facebook. Из наиболее известных - Мирослав Олешко (дважды "случайно" фотографировавший семью президента на улице), Екатерина Золотарева, Александр Палий. Мелькнул на Майдане и советник Порошенко Юрий Бирюков.