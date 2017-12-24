«Кофе на Крещатике»: представители «Азова» повздорили с советником Порошенко

«Кофе на Крещатике»: представители «Азова» повздорили с советником Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева во время акции "Кофе на Крещатике" между участникаи акции произошла стычка, никто не пострадал.

Об этом сообщает "Громадське".

В частности, бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с Юрием Бирюковым - советником президента Петра Порошенко.

Они требовали от него опровержения сообщению о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова".

"Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они там работали. У меня нет оснований им не верить", - заявил Бирюков.

Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка. В то же время Бирюкова оттащили в сторону, и он исчез.

Сегодня, 24 декабря, в Киеве на Майдане Независимости прошла уличная акция сторонников президента Порошенко и противников МихоМайдана.

В полдень они встретились в центре столицы, чтобы выпить кофе и поесть конфет "Рошен" - последняя опция прямо была указана в анонсе события на Facebook.

Акцию поддержали как открытые сторонники Порошенко (например, его советник Юрий Бирюков), так и целая армия блогеров, агитирующих за президента.

По данным СМИ, на митинге всего было 150-200 пропрезидентских активистов. Еще человек 50 - журналисты, гости с МихоМайдана и просто зеваки.

Основной костяк пришедших "на кофе" - пропрезидентские блогеры из Facebook. Из наиболее известных - Мирослав Олешко (дважды "случайно" фотографировавший семью президента на улице), Екатерина Золотарева, Александр Палий. Мелькнул на Майдане и советник Порошенко Юрий Бирюков.

Бійці полку «Азов» вимагали від радника президента Юрія Бірюкова спростування допису про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не «Азову». На Майдані сталася сутичка pic.twitter.com/A0cR0lnGEo — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 декабря 2017 г.


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