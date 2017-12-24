Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца Крыма

Эксперты считают, что под видом реставрации там проводят обычное строительство.

Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерян для ЮНЕСКО, - экс-глава Рескомнаца Крыма
Фото: crimeatravel.net

В Ханском дворце проводят не реставрационные работы, а обычное строительство, как на зданиях, которые не имеют исторической ценности. Такое мнение высказала экс-генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова в комментарии «Крым.Реалии ТВ».

«Так проводятся работы на каких-то обыкновенных зданиях, сооружениях, которые не имеют какой-либо исторической ценности. Нам необходимо получить проектную документацию – что же в проекте описано, какие работы ведутся на этом объекте, и что предполагается провести на главном корпусе», – рассказала Аблялимова.

Проект реставрации предоставить экспертам отказываются.

Также о нарушениях во время так называемой “реставрации” Ханского дворца заявил бывший глава Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, который побывал на месте проведения работ.

«Балки уничтожены, их вывезли отсюда. Часть распилили, а часть – увезли. То есть балки мы уже не восстановим, хотя они сами являются объектом культурного наследия, их нужно было сохранить. И, по данным «УкрНИИпроектреставрация», нужно было заменить всего 4 балки, а они заменили 100%. Это уже непоправимо. Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете», – заявил эксперт.

Дудаков считает, что из-за проведения роSSийскими властями Крыма некачественных реставрационных работ, Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерял шанс войти в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, о намерении проводить работы в Ханском дворце в Бахчисарае роSSийские власти Крыма объявили в декабре 2016. Впоследствии эксперты начали опасаться, что такая "реставрация" может привести к разрушению культурной памятки.


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