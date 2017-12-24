Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев
В Украине создали шуточный настенный календарь с украинскими политиками в образе героев сериала «Игры престолов».
Его показали на странице «Процишин официальный» на
Календарь называется Game for Throne (Игра за Трон). В нем образы персонажей «Игры престолов» примерили на себя 11 украинских политиков, а также президент РФ Владимир Путин.
Среди политиков, которые попали в календарь – глава МВД Арсен Аваков, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, председатель СНБО Александр Турчинов, президент Украины Петр Порошенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и другие.
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24.12.2017 12:43